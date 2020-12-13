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18-летний украинец Шуранов дебютировал за Нюрберг

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Игрок вышел на замену в матче

18-летний украинец Шуранов дебютировал за Нюрберг
Новина українською

В поединке второй Бундеслиги между "Нюрнбергом" и "Вюрцбургером Кикерс" на 80-ой минуте матча на поле появился 18-летний украинец Эрик Шуранов.

Игрок вышел при счете 1:1, а в итоге его команда победила, забив на 90+2 минуте. Сейчас "Нюрнберг" занимает восьмое место в таблице второй Бундеслиги, уступая лидеру "Гольштейн Киль" шесть очок.

Эрик Шуранов только второй раз в этом сезоне появился в заявке первой команды "Нюрнберга". Предыдущий поединок против "Падерборна" украинец просидел на скамейке запасных. Раньше футболист провел семь матчей за разные команды "легенд", забив десять голов.

Шуранов в сентябре этого года вызывался в молодежную сборную Украины. В следующей международной паузе "Нюрнберг" не отпустил игрока в состав национальной команды U-21. Также на счету футболиста четыре гола в трех матчах за сборную Украины U-17.

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В статье: Нюрнберг Вторая Бундеслига Эрик Шуранов
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