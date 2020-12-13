Яремчук забил победный гол за Гент
Украинец - лучший бомбардир своей команды
Игрок национальной сборной Украины и бельгийского “Гента” Роман Яремчук отметился забитым голом в матче 16-го тура Лиги Жупиле против "Стандарда".
Уроженец Львова убежал от соперника и пробил точно мимо вратаря на 86-ой минуте матча. Этот гол помог добить "Генту" волевую победу со счетом 2:1, ведь "буйволы" пропустили сразу на второй минуте встречи.
Это первая победа "Гента" за последние шесть матчей. После положительного результата с "Шарлеруа" 22 октября, клуб потерпел поражение пять раз подряд.
Еще два украинца, которые выступают в составе "буйволов", Роман Безус и Игорь Пластун провели весь поединок на скамейке запасных. После этой победы "Гент" поднялся на 13 место турнирной таблицы.
Это уже 10-й гол украинца за 18 матчей в составе своей команды в этом сезоне во всех турнирах. Также в его активе четыре результативные передачи.
Напомним, что это лишь третий матч нового главного тренера "Гента" Хейна Ванхазебрука. Предыдущий наставник Вим Де Декер был уволен из-за плохих результатов команды.
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