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Яремчук забил победный гол за Гент

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец - лучший бомбардир своей команды

Яремчук забил победный гол за Гент
Новина українською

Игрок национальной сборной Украины и бельгийского “Гента” Роман Яремчук отметился забитым голом в матче 16-го тура Лиги Жупиле против "Стандарда".

Уроженец Львова убежал от соперника и пробил точно мимо вратаря на 86-ой минуте матча. Этот гол помог добить "Генту" волевую победу со счетом 2:1, ведь "буйволы" пропустили сразу на второй минуте встречи.

Это первая победа "Гента" за последние шесть матчей. После положительного результата с "Шарлеруа" 22 октября, клуб потерпел поражение пять раз подряд.

Еще два украинца, которые выступают в составе "буйволов", Роман Безус и Игорь Пластун провели весь поединок на скамейке запасных. После этой победы "Гент" поднялся на 13 место турнирной таблицы.

Это уже 10-й гол украинца за 18 матчей в составе своей команды в этом сезоне во всех турнирах. Также в его активе четыре результативные передачи.

Напомним, что это лишь третий матч нового главного тренера "Гента" Хейна Ванхазебрука. Предыдущий наставник Вим Де Декер был уволен из-за плохих результатов команды.

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В статье: Роман Яремчук Гент
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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
13.12.2020 в 21:33
Поперло сегодня нашим!
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
13.12.2020 в 21:38
А кто ещё?
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0
0
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Serega1111 (Киев)
13.12.2020 в 21:41
Малиновский
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
13.12.2020 в 21:24
Надеюсь зимой уедет в топ чемпионат
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