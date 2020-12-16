В Спортинге объяснили, откуда взялись слухи о переходе Яремчука
Только слухи
Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук не входит в планы португальского "Спортинга".
Тренерскому штабу "львов" предложили услуги 25-летнего украинца, но клуб не заинтересовался Яремчуком.
Хотя и собирается подписать нападающего в январе, сообщает португальское издание Record.
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