  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. В Спортинге объяснили, откуда взялись слухи о переходе Яремчука
В тренде

В Спортинге объяснили, откуда взялись слухи о переходе Яремчука

Наши за границей
(1 голосов)

Только слухи

В Спортинге объяснили, откуда взялись слухи о переходе Яремчука
Новина українською

Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук не входит в планы португальского "Спортинга".

Тренерскому штабу "львов" предложили услуги 25-летнего украинца, но клуб не заинтересовался Яремчуком.

Хотя и собирается подписать нападающего в январе, сообщает португальское издание Record.

Читайте такжеНападающим сборной Украины заинтересовался португальский Спортинг
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спортинг (Лиссабон) Роман Яремчук Гент (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
16.12.2020 в 12:41
На уровень АПЛ тянет?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...