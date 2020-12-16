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Чигринский: Мне 34. Сборная для меня - закрытая глава

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Украинец реально оценивает свои перспективы

Чигринский: Мне 34. Сборная для меня - закрытая глава
Новина українською

Защитник АЕК Дмитрий Чигринский рассказал о своем периоде в греческом клубе и шансах вернуться в сборную Украины.

"В АЕК я уже пятый сезон, но нельзя сказать, что я вернулся на свой лучший уровень. Если я попал в такой клуб, как "Барселона", то очевидно, что мой потенциальный уровень мог быть намного выше.

АЕК – отличный клуб, мне нравится греческий футбол, но невозможно утверждать, что я вернулся в свою лучшую форму. Нужно учитывать, что я потерял много лет из-за травм. Из-за этого я был счастлив снова сыграть в Лиге чемпионов. Думаю, я сделал правильный шаг.

Думаю, что сборная Украины – это закрытая глава. Последний раз я играл там в 24 года. Мы показывали хороший футбол под руководством Маноло Хименеса в АЕК, когда выиграли чемпионат.

Тогда я подумал, что мне могут позвонить со сборной. Но Шевченко выбрал правильный вектор, выбирая игроков с большим будущим. Мне 34, а они могут играть еще десятилетия", – сказал Чигринский.

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В статье: Дмитрий Чигринский Украина АЕК (Афины)
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Источник:
lavanguardia

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