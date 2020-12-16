Чигринский: Мне 34. Сборная для меня - закрытая глава
Украинец реально оценивает свои перспективы
Защитник АЕК Дмитрий Чигринский рассказал о своем периоде в греческом клубе и шансах вернуться в
"В АЕК я уже пятый сезон, но нельзя сказать, что я вернулся на свой лучший уровень. Если я попал в такой клуб, как "Барселона", то очевидно, что мой потенциальный уровень мог быть намного выше.
АЕК – отличный клуб, мне нравится греческий футбол, но невозможно утверждать, что я вернулся в свою лучшую форму. Нужно учитывать, что я потерял много лет из-за травм. Из-за этого я был счастлив снова сыграть в Лиге чемпионов. Думаю, я сделал правильный шаг.
Думаю, что сборная Украины – это закрытая глава. Последний раз я играл там в 24 года. Мы показывали хороший футбол под руководством Маноло Хименеса в АЕК, когда выиграли чемпионат.
Тогда я подумал, что мне могут позвонить со сборной. Но Шевченко выбрал правильный вектор, выбирая игроков с большим будущим. Мне 34, а они могут играть еще десятилетия", – сказал Чигринский.
Популярное сейчас
- КДК УАФ вынес официальное решение по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец – Шахтер
- Моуриньо: Если бы я вел себя так же, как Клопп у боковой линии, то меня бы удалили
- Украинец стал лучшим вратарем первой половины чемпионата Кипра
- Малиновский в первом матче после коронавируса забил со штрафного Фиорентине. ВИДЕО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО