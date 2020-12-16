Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч против Ювентуса
Руслан снова в обойме
Украинский хавбек "
Матч начнется в 19:30.
Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" в 10 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
???????? Questi gli 11 nerazzurri dal 1° minuto!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 16, 2020
???? Nerazzurri team news here!
Presented by @Plus500#JuveAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/cEMUxJhtV6
#JuveAtalanta, si scende in campo così ????????????????#ForzaJuve pic.twitter.com/ZqaseAnEQa— JuventusFC (@juventusfc) December 16, 2020
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
16.12.2020 в 19:02
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