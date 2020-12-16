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Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч против Ювентуса

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(2 голосов)

Руслан снова в обойме

Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч против Ювентуса
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 12-го тура Серии А против "Ювентуса".

Матч начнется в 19:30.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" в 10 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
16.12.2020 в 19:02
Удачи Малина!
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