Малиновский выйдет в старте Аталанты на матч против Ювентуса

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 12-го тура Серии А против "Ювентуса".

Матч начнется в 19:30.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" в 10 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.