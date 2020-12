Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч АПЛ с Кристал Пэлас

Украинский вингер " Вест Хэма " Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на домашний матч 13-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас".

Украинец начнет матч в запасе.

Сам поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл за свою команду 8 матчей (3 в основе), в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Последний раз на поле в составе "молотобойцев" Ярмоленко выходил на поле 31 октября в матче с "Ливерпулем" (1:2).

One change tonight with Diop coming in for Balbuena.



Our line-up for #WHUCRY... pic.twitter.com/myKYFLfC9O