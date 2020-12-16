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Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч АПЛ с Кристал Пэлас

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей давненько не играл за молотобойцев

Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч АПЛ с Кристал Пэлас
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на домашний матч 13-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас".

Украинец начнет матч в запасе.

Сам поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл за свою команду 8 матчей (3 в основе), в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Последний раз на поле в составе "молотобойцев" Ярмоленко выходил на поле 31 октября в матче с "Ливерпулем" (1:2).

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В статье: Андрей Ярмоленко Кристал Пэлас (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (4)
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Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 08:05
К черту Бревноленку, как там дела у Милевского?
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
16.12.2020 в 21:33
Хоть как-то вспомним про такого игрока, благодаря таким новостям!
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+2
-3
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palmotron (Бровари)
16.12.2020 в 21:56
Свиня ти горбата))
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+1
-4
Просто Квашин (Харьков)
16.12.2020 в 22:05
он петушок колибри... мелкий,но очень говнисгый...
0
-4


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