Ярмоленко остался в запасе Вест Хэма на матч АПЛ с Кристал Пэлас
Андрей давненько не играл за молотобойцев
Украинский вингер "
Украинец начнет матч в запасе.
Сам поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что в нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл за свою команду 8 матчей (3 в основе), в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
Последний раз на поле в составе "молотобойцев" Ярмоленко выходил на поле 31 октября в матче с "Ливерпулем" (1:2).
One change tonight with Diop coming in for Balbuena.— West Ham United (@WestHam) December 16, 2020
Our line-up for #WHUCRY... pic.twitter.com/myKYFLfC9O
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Комментарии (4)
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Oлeкcин (Н.)
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Kolibri (Киевоград)
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palmotron (Бровари)
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Просто Квашин (Харьков)
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