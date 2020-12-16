Гол Качарабы помог Словану добыть победу в чемпионате Чехии
Это уже третий гол украинского защитника в сезоне
Украинский защитник чешского "Слована" Тарас Качараба отметился забитым голом в матче чемпионата Чехии.
Тарас вышел в старте своей команды на поединок 12-го тура с "Опавой" и забил второй гол "Слована" на 39-й минуте.
В итоге, со счётом 2:0 поединок и завершился, ну а после этой победы "Слован" поднялся на 8-е место в турнирной таблице.
Ну и отметим, что в нынешнем сезоне Качараба сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.
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Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 23:12
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