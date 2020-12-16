  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук забил за Гент во втором матче подряд - ВИДЕО
В тренде

Яремчук забил за Гент во втором матче подряд - ВИДЕО

Наши за границей
(4 голосов)

Гент после смены тренера набирает обороты

Яремчук забил за Гент во втором матче подряд - ВИДЕО
Новина українською

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук отметился голом в матче 18-го тура чемпионата Бельгии против "Беверена".

Форвард вышел в стартовом составе и забил второй гол своей команды на 53 минуте матча. В итоге, поединок закончился со счетом 3:0.

Напомним, что в прошлом туре гол Яремчука принес "Генту" победу над "Стандардом" (2:1).

Ну и отметим, что в текущем сезоне Яремчук в 20 матчах забил 11 голов и сделал 4 ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Васланд-Беверен Гент
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Primeval (Одесса)
17.12.2020 в 11:45
И теперь Рома второй лучший бомбардир в истории клуба с 49 голами, на первом место 57 голов, в принципе реально выйти на первое)
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 11:14
Молодець! Його трансферна ціна зростає.
Ответить
+2
0
att119 (Луцьк)
17.12.2020 в 01:36
Чергова халява
Ответить
0
-4
Acsakal (Kharkov)
17.12.2020 в 08:26
Так. Але її теж треба забити. У Морати з Аталантою не вийшло.
Ответить
+1
0
Primeval (Одесса)
17.12.2020 в 09:40
Бывает, что и такое не забивают, Супряга подтвердит)
Ответить
+1
0
avatar
dimonxman again (London)
17.12.2020 в 11:34
Вместе с Бесединым :)
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...