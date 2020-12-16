Яремчук забил за Гент во втором матче подряд - ВИДЕО

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук отметился голом в матче 18-го тура чемпионата Бельгии против "Беверена".

Форвард вышел в стартовом составе и забил второй гол своей команды на 53 минуте матча. В итоге, поединок закончился со счетом 3:0.

Напомним, что в прошлом туре гол Яремчука принес "Генту" победу над "Стандардом" (2:1).

Ну и отметим, что в текущем сезоне Яремчук в 20 матчах забил 11 голов и сделал 4 ассиста.