Яремчук забил за Гент во втором матче подряд - ВИДЕО
Гент после смены тренера набирает обороты
Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук отметился голом в матче 18-го тура чемпионата Бельгии против "Беверена".
Форвард вышел в стартовом составе и забил второй гол своей команды на 53 минуте матча. В итоге, поединок закончился со счетом 3:0.
Напомним, что в прошлом туре
Ну и отметим, что в текущем сезоне Яремчук в 20 матчах забил 11 голов и сделал 4 ассиста.
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Комментарии (6)
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Primeval (Одесса)
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dimonxman again (London)
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