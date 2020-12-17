Макаренко забил гол и закрепил победу Кортрейка в матче со Стандардом

Опорный полузащитник сборной Украины и бельгийского "Кортрейка" Евгений Макаренко отметился голом в матче 18 тура против "Стандарда".

На 39 минуте поединка Макаренко головой замкнул подачу с углового.

Это уже второй мяч Евгения за 14 поединков в составе "Кортрейка".

Команда украинца занимает 9 место в чемпионате Бельгии.

16.12.2020

Чемпионат Бельгии, 18 тур

Кортрейк - Стандард 2:1

Голы: Девель (2), Макаренко (39) - Лестьен (76)