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Макаренко забил гол и закрепил победу Кортрейка в матче со Стандардом

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(1 голосов)

Один из лидеров своей команды

Макаренко забил гол и закрепил победу Кортрейка в матче со Стандардом
Новина українською

Опорный полузащитник сборной Украины и бельгийского "Кортрейка" Евгений Макаренко отметился голом в матче 18 тура против "Стандарда".

На 39 минуте поединка Макаренко головой замкнул подачу с углового.

Это уже второй мяч Евгения за 14 поединков в составе "Кортрейка".

Команда украинца занимает 9 место в чемпионате Бельгии.

16.12.2020

Чемпионат Бельгии, 18 тур

Кортрейк - Стандард 2:1

Голы: Девель (2), Макаренко (39) - Лестьен (76)

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В статье: Украина Евгений Макаренко Чемпионат Бельгии Стандард (Льеж) Кортрейк (Бельгия)
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