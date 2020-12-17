Макаренко забил гол и закрепил победу Кортрейка в матче со Стандардом
Один из лидеров своей команды
Опорный полузащитник сборной Украины и бельгийского "Кортрейка" Евгений Макаренко отметился голом в матче 18 тура против "Стандарда".
На 39 минуте поединка Макаренко головой замкнул подачу с углового.
Это уже второй мяч Евгения за 14 поединков в составе "Кортрейка".
Команда украинца занимает 9 место в чемпионате Бельгии.
16.12.2020
Чемпионат Бельгии, 18 тур
Кортрейк - Стандард 2:1
Голы: Девель (2), Макаренко (39) - Лестьен (76)
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