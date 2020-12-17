Григорчук: Победа Шахтера Солигорск в чемпионате? На этом никто не остановится

Украинский наставник белорусского чемпиона, "Шахтера" Солигорск, Роман Григорчук рассказал об амбициях клуба и будущее участие в еврокубках.

- Что вас удивило в Беларуси?

- Вообще белорусский чемпионат имеет ряд хороших моментов. Я уже отмечал, что чемпионат не прерывался и, слава Богу, все прошло удачно, не пострадала система подготовки игроков.

- По последней игре. В любом случае от ее исхода зависело не только чемпионство, но и премиальные.

- Ой. Я вам скажу честно, что мы даже забыли об этом. Мы были настолько нацелены на это чемпионство и понимали, что в этом сезоне команда упустила все титулы и еврокубки. И это был один шанс. Просто речи о деньгах вообще не было или чтобы футболисты спрашивали о премиях.

- Иван Головатый [председатель правления клуба] вам что-то пообещал после чемпионства? Например, стадион долгожданный команде.

- Команда, у которой большие цели и команда хочет играть в еврокубках и быть там в виду, то понятно, что команда должна иметь лучший стадион. Но вопрос не стоял так, что станете чемпионами и получите поле и стадион. Нет. Этот вопрос и так решался и будет решаться. Потому что я слышал об этом разговоре. И руководство намерено развиваться дальше и делать все возможное.

Они и так уже очень много сделали. Надо это признать и сказать им "спасибо". Потому что для развития футбола в таком маленьком городе сделано очень много. Ясно, что на этом никто не собирается останавливаться, - сказал Григорчук в эфире канала Беларусь 5.