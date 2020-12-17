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Украинец стал лучшим вратарем первой половины чемпионата Кипра

Наши за границей
(1 голосов)

Установил клубный рекорд

Украинец стал лучшим вратарем первой половины чемпионата Кипра
Новина українською

Кипер клуба "Пафос", 28-летний украинец Артур Рудько, стал лучшим вратарем первого круга чемпионата Кипра в сезоне 2020/2021.

Он сыграл все 14 матчей, пропустил 11 голов. 7 встреч Артур провел на ноль.

Накануне он установил клубный рекорд "Пафоса", не пропускал 626 минут подряд.

"Пафос" тренирует украинец Дмитрий Михайленко, за команду кроме Рудько также играет украинский полузащитник Орест Кузык.

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В статье: Дмитрий Михайленко Артур Рудько Орест Кузык чемпионат Кипра Пафос
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Комментарии (2)
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С.Карпович. (Ланівці)
17.12.2020 в 12:29
Найшов себе.
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
17.12.2020 в 11:11
Хорош!
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+2
-1


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