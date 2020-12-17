Украинец стал лучшим вратарем первой половины чемпионата Кипра
Установил клубный рекорд
Кипер клуба "Пафос", 28-летний украинец Артур Рудько, стал лучшим вратарем первого круга чемпионата Кипра в сезоне 2020/2021.
Он сыграл все 14 матчей, пропустил 11 голов. 7 встреч Артур провел на ноль.
Накануне он установил клубный рекорд "Пафоса", не пропускал 626 минут подряд.
"Пафос" тренирует украинец Дмитрий Михайленко, за команду кроме Рудько также играет украинский полузащитник Орест Кузык.
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Источник:Інстаграм Пафосу
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Комментарии (2)
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С.Карпович. (Ланівці)
17.12.2020 в 12:29
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Динамо-машина (Киев)
17.12.2020 в 11:11
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