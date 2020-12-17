Харатин забил гол, а Зубков отличился ассистом. Ференцварош вырвал победу в Пакш
Доминирование команды Реброва
В чемпионате Венгрии "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва на выезде победил "Пакш" со счетом 3:1.
Оба игрока национальной сборной Украины в составе действующего чемпиона Венгрии отличились результативными действиями.
Вингер Александр Зубков подал угловой, с которого Фримпонг забил первый гол. А опорный полузащитник Игорь Харатин забил с пенальти второй гол Фради.
Харатин провел весь поединок, Зубков был заменен на 55 минуте.
После 15 туров "Ференцварош" лидирует в чемпионате с 35 пунктами, опережает ближайшего преследователя "МОЛ Види" на 9 очков. Притом команда Реброва имеет 2 поединка в запасе.
16.12.2020
Чемпионат Венгрии, 15 тур
Пакш - Ференцварош 1:3
Голы: Янош Сабо (43) - Фримпонг (4), Харатин (50, пенальти), Исаел (86)
Видеообзор матча
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