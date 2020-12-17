Харатин забил гол, а Зубков отличился ассистом. Ференцварош вырвал победу в Пакш

В чемпионате Венгрии "Ференцварош" украинского тренера Сергея Реброва на выезде победил "Пакш" со счетом 3:1.

Оба игрока национальной сборной Украины в составе действующего чемпиона Венгрии отличились результативными действиями.

Вингер Александр Зубков подал угловой, с которого Фримпонг забил первый гол. А опорный полузащитник Игорь Харатин забил с пенальти второй гол Фради.

Харатин провел весь поединок, Зубков был заменен на 55 минуте.

После 15 туров "Ференцварош" лидирует в чемпионате с 35 пунктами, опережает ближайшего преследователя "МОЛ Види" на 9 очков. Притом команда Реброва имеет 2 поединка в запасе.

16.12.2020

Чемпионат Венгрии, 15 тур

Пакш - Ференцварош 1:3

Голы: Янош Сабо (43) - Фримпонг (4), Харатин (50, пенальти), Исаел (86)

Видеообзор матча