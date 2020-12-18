Успехи украинского вратаря привлекли внимание Аустрии, Штурма и турецких клубов
Артур может выбирать
28-летнего украинского вратаря Артура Рудько, который выступает в кипрском "Пафосе", захотели видеть в своем составе клубы из Турции и Австрии.
С начала этого сезона в 13 матчах Артур пропустил 11 голов, на ноль провел 7 поединков. "Пафос" пока занимает 7 место в чемпионате Кипра. А Рудько недавно был признан лучшим вратарем первого круга чемпионата.
Следовательно, к украинскому голкиперу появился интерес от других клубов. Среди претендентов называют клуб АПОЭЛ с того же Кипра, австрийские "Аустрию" и "Штурм" и ряд клубов из Турции (правда, никого не называют).
В "Пафосе" Артур Рудько с июня 2019 года. Сейчас кипрский клуб возглавляет украинский тренер Дмитрий Михайленко, в нем же выступает украинский вингер Орест Кузык.
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