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Успехи украинского вратаря привлекли внимание Аустрии, Штурма и турецких клубов

Наши за границей
(1 голосов)

Артур может выбирать

Успехи украинского вратаря привлекли внимание Аустрии, Штурма и турецких клубов
Новина українською

28-летнего украинского вратаря Артура Рудько, который выступает в кипрском "Пафосе", захотели видеть в своем составе клубы из Турции и Австрии.

С начала этого сезона в 13 матчах Артур пропустил 11 голов, на ноль провел 7 поединков. "Пафос" пока занимает 7 место в чемпионате Кипра. А Рудько недавно был признан лучшим вратарем первого круга чемпионата.

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Следовательно, к украинскому голкиперу появился интерес от других клубов. Среди претендентов называют клуб АПОЭЛ с того же Кипра, австрийские "Аустрию" и "Штурм" и ряд клубов из Турции (правда, никого не называют).

В "Пафосе" Артур Рудько с июня 2019 года. Сейчас кипрский клуб возглавляет украинский тренер Дмитрий Михайленко, в нем же выступает украинский вингер Орест Кузык.

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В статье: Дмитрий Михайленко Артур Рудько Аустрия (Вена) Орест Кузык Штурм (Грац) АПОЭЛ (Никосия) Пафос
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Источник:
ШАХ и ШАХ

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
18.12.2020 в 08:58
АПЛ
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