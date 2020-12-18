Яремчук оказался слишком дорог для португальского Спортинга
"Спортинг" из Лиссабона планировал сделать предложение бельгийскому "Генту" по поводу украинского нападающего Романа Яремчука, сообщает португальское издание A Bolа.
Спортинг мог предложить за трансфер украинца 8 млн евро. Но, как указывает источник, даже если бы предложение достигла 10 млн евро, "Гент" не будет отпускать нападающего за такую сумму.
В этом сезоне в 20 матчах за "Гент" Роман Яремчук забил 11 голов (2 с пенальти) и сделал 3 ассиста.
Контракт Яремчука с "Гентом" рассчитан до середины 2023 года, Трансфермаркт оценивает футболиста в 11 млн евро.
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