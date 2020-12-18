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Сити открыт для предложений по Зинченко, но последнее слово за украинцем

Наши за границей
(1 голосов)

На данный момент украинец в основу не проходит

Сити открыт для предложений по Зинченко, но последнее слово за украинцем
Новина українською

"Манчестер Сити" готов зимой продать украинского защитника Александра Зинченко и открыт для предложений по нему.

Как сообщает 90min, Гвардиола уже обсудил с Зинченко его будущее, и сообщил игроку, что тот может остаться в "Сити" и бороться за место в составе, если пожелает. Но при этом дал понять, что на данный момент украинец не является основным игроком первой команды "горожан".

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Отмечается, что 24-летним украинцем интересуются английские "Вулверхэмптон", "Саутгемптон", "Лестер" и "Вест Хэм", а также ряд клубов России, Италии, Испании и Германии.

Ситуацию с Зинченко прокомментировал близкий к "Сити" источник: "Ряд клубов действительно заинтересованы в Зинченко. Сити установил цену на игрока, и она не является отталкивающей. Теперь ему решать, уйдет он или нет. Он знает, что его шансы сейчас сильно ограничены, и теперь серьезно обдумывает варианты".

Напомним, что в нынешнем сезоне Зинченко провел пять матчей во всех турнирах, но при этом, в АПЛ провел всего 13 минут.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
90min

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Комментарии (27)
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Astor Astor (Одесса)
19.12.2020 в 03:21
Можно ввести новое понятие из спортивной психологии, специально для Ман Сити и Гвардиолы: Синдром Селюка-Седан :)). А ведь Зина был таким фартовым для Пепа... Да, значит пора валить. Ну, удивляться тут никто не будет, все это еще летом легко читалось. В принципе я бы не сказал, что Зина стал хуже играть. Хотя травмы, болячки - вот это вот всё конечно сказалось. Но с другой стороны - поскромнее нужно быть, да поменьше в соцсетях и ютубах отсвечивать. А то прямо как Бекхэм со своей Викторией.
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0
0
doschukrovno (Ровно)
19.12.2020 в 00:00
Гвардиоле его бы попробовать выпустить в старте , ведь Зинченко фартовый . Но тут другой случай - не может он простить Зинченко его совместный с женой треп в соцсетях . И это не значит , что Пеп физрук - это значит , что как человек Пеп дерьмо . Вспомните , что когда Агуэро не забил пенальти , а Зинченко получил красную , спасая от обреза Де Брюйне , Гвардиола виновным в негативном результате сделал Зинченко . Из того списка команд куда можно уйти , на мой взгляд , предпочтительнее всех Лестер . И тренер там почеловечнее .
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+2
-2
Astor Astor (Одесса)
19.12.2020 в 03:25
Да ладно гнать на Гвардиолу. Нормальный он парень. А то, что немного охладел к Зине - так тот сам виноват. Серьезнее нужно быть. А то ни фига в старт не попадает, а ведет себя как звезда. Я никогда хейтером Зины не был и всегда его поддерживал. Но своими дешевыми понтами за последний год он и меня уже раздражать стал. А что ты хочешь от тренера, который общается с ними всеми каждый день?
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0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
18.12.2020 в 23:35
А випускали б частіше, то і результати були б кращі і займали б мабуть не 9-те місце, а були б може в топ-4.
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
18.12.2020 в 23:03
Цікавляться клуби з мокшандії))). От що не кажіть, а притрушеними вони були завжди. Завжди ними і будуть. Із Західної Європи і у болота. Із ЗБУ і в нікуди... Ага, Зінченко вже побіг
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+2
-3
Astor Astor (Одесса)
19.12.2020 в 03:32
Да вообще-то в последние годы в России навалом людей из Западной Европы или сейчас играет, или играло пару лет назад. Причем ехали и такие звезды, как Халк, например. А игроков уровня Ловрена, Ивановича, Витселя, Гарая или Бруну Алвеша там всегда хватало.
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
18.12.2020 в 22:57
Там конкуренты Канселу и Менди явно не лучше Зины, так шо можно оставаться, вот если б у него конкуренты были Дебрюйне и Стерлять то валить надо , а так все возможно.
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+1
-2
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Динамо-машина (Киев)
18.12.2020 в 23:04
"Стрелять" - это внатуре серьёзный конкурент!)))
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0
-4
Tasha (Киев)
18.12.2020 в 23:17
Менді так, зараз десь на рівні з Зіною, але Кансело топ гравець і явно сильніше і Зіни і Менді.
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+2
0
Astor Astor (Одесса)
19.12.2020 в 03:35
Канселу - лучше, без вопросов. А еще можешь посмотреть, как Анхелиньо сейчас в Лейпциге зажигает. Тот же Манчестер Юнайтед этот парень просто порвал, практически в одиночку.
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
18.12.2020 в 22:50
Треба переходити у простіший клуб. Щоб більше грав. Видно по грі за збірну, що навички гри у центрі він розгублює. Треба швидше думати і приймати рішення. Малиновський явно у цьому кращий від Сані. Бо у МС його діло не втратити м'яч, швидко запропонувати себе, щоб з ним обігралися. І все. Тому немає нічого страшного. Перейде у середняк Іспанії чи Німеччини і все буде добре. Тільки б ігрову практику мав.
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+2
-1
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Динамо-машина (Киев)
18.12.2020 в 22:58
А мне наоборот он очень понравился в последних матчах за сборную. Возможно тренируясь с лучшими для него будет полезнее чем играть за средних...
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+2
-1
тутти-10 (Сумська область)
18.12.2020 в 23:15
Якщо є в нього талант і бажання, то з'явиться і можливість тренуватися з кращими. Він ще не старий. Але гаяти час уже не можна. Он, його брат близнюк Де Брюйне, з Челсі пішов на пониження, а потім з Вольфсбурга у МС. Нехай пробує. Було б йому 18-20, то можна посидіти рік-два, а в 24 втрачати два роки - розкіш
+2
0
Astor Astor (Одесса)
19.12.2020 в 03:39
Он уже взял от Ман Сити и Гвардиолы предостаточно, чтобы дальше не сидеть в запасе. Если пишут правду, что его глухо посадили в резерв - нужно валить.
0
0
football_soccer (Украина)
18.12.2020 в 22:29
Седаниха много лишнего языком наплела в адрес Пепа летом... По видимому Гвардиола за такое не простил.
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+2
-3
Ramses-ua (Запорожье)
18.12.2020 в 22:49
Если бы Пеп рнагировал на жён футболистов он бы был физруком а не титульным тренером ))
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+4
-1
Термит (Киев)
18.12.2020 в 22:26
Просто Зинченко не хочет играть левого защитника, наверное, и не умеет. Его тянет на позицию десятки. И здесь у них с Пепом крепкий диссонанс.
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+4
-1
Ramses-ua (Запорожье)
18.12.2020 в 22:20
Дело в том что для МС ,по всей видимости,его талантов бережное обращение с мячем на короткой дистанции ,в роли предоставленном ему левого защитника - недостаточно.В таком амбициозном клубе фланговому защитнику ещё нужно и созидать(по типу Кафу,Исмаили,с чем на тренерский взгляд Саша не справляется.А в ценре полузащиты Пеп его не видит.Здаётся мне нужно валить в клуб к другому тренеру .Всё что мог он от Пепа взял
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+4
-1
ratio (Дн-жинск)
18.12.2020 в 22:17
Тот случай когда женитьба не на пользу
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+5
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
18.12.2020 в 21:55
Ніколи в основу і не проходив. Його рівень --- УПЛ.
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+4
-7
storm_ua (Николаев)
18.12.2020 в 21:38
Зина сам виноват, перестал прогрессировать, провальные выступы за сборную. Грвардьола им давно не доволен, но давал зине шанс. Но тот в ответ играл еще хуже..
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+2
-9
FC Energy (Новая Каховка)
18.12.2020 в 21:45
Нормально он играл, что за глупости?
Ответить
+5
-4
Tasha (Киев)
18.12.2020 в 21:51
Приклади провальних ігор Зіни за МС?
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+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
18.12.2020 в 21:56
Всі.
+2
-5
Tasha (Киев)
18.12.2020 в 23:12
"Всі" то не аргумент) по оцінках різних видань він отримував хороші оцінки.
0
-1
storm_ua (Николаев)
18.12.2020 в 22:05
Ман сити самый конкурентный клуб в АПЛ, там на одну позицию, по три звезды мирового уровня. Нет времени клбвом щёлкать. Зина расслабился, и не смотря на время что ему дали все равно не работал как надо. Нафик ьакой команде игрок урлвня первой лиги упл
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+5
-6
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.12.2020 в 21:37
Давно пора идти с Сити!
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+4
-2


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