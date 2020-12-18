Сити открыт для предложений по Зинченко, но последнее слово за украинцем

" Манчестер Сити " готов зимой продать украинского защитника Александра Зинченко и открыт для предложений по нему.

Как сообщает 90min, Гвардиола уже обсудил с Зинченко его будущее, и сообщил игроку, что тот может остаться в "Сити" и бороться за место в составе, если пожелает. Но при этом дал понять, что на данный момент украинец не является основным игроком первой команды "горожан".

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Отмечается, что 24-летним украинцем интересуются английские "Вулверхэмптон", "Саутгемптон", "Лестер" и "Вест Хэм", а также ряд клубов России, Италии, Испании и Германии.

Ситуацию с Зинченко прокомментировал близкий к "Сити" источник: "Ряд клубов действительно заинтересованы в Зинченко. Сити установил цену на игрока, и она не является отталкивающей. Теперь ему решать, уйдет он или нет. Он знает, что его шансы сейчас сильно ограничены, и теперь серьезно обдумывает варианты".

Напомним, что в нынешнем сезоне Зинченко провел пять матчей во всех турнирах, но при этом, в АПЛ провел всего 13 минут.