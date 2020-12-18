Юрий Вернидуб: С удовольствием поехал бы на стажировку к Мирче Луческу
С румынским тренером у украинского специалиста хорошие отношения
Украинский специалист Юрий Вернидуб возглавил молдавский "Шериф". Незадолго до своего официального назначения, он рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером "
"Я быстро отхожу. Но старался не давать в обиду ни себя, ни команду. Поехать на стажировку к Фонсеке? Почему бы нет.
Я бы с удовольствием поехал бы в Киев к Мирче Луческу, но с этой пандемией в этом году не ездил никуда и не поеду, не хочу рисковать. А так, когда Мистер был в "Шахтере", ездил к нему несколько раз. У него очень интенсивные тренировки, он умеет подготовить команду и физически и тактически.
Не скажу, что "Динамо" очень быстро поменялось, но те ребята, в том числе и молодые, на которых поставили крест, сейчас выглядят очень хорошо", — рассказал Вернидуб.
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