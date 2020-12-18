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Григорчук: Если бы я был тренером сборной Украины, Ракицкий бы тоже не играл

Наши за границей
(5 голосов)

Специалист рассказал о возможностях поработать в чемпионате России

Григорчук: Если бы я был тренером сборной Украины, Ракицкий бы тоже не играл
Новина українською

Главный тренер солигорского "Шахтера", украинский специалист Роман Григорчук прокомментировал возможность своей работы в чемпионате России.

"Когда я работал в Латвии, то очень хотел в чемпионат России, потому что он мне очень нравился. Это была моя мечта, но таких явных предложений у меня не было. Когда я был в "Черноморце", "Габале", "Астане", у меня было 5-6 предложений из России. Сейчас могу сказать, что мой переход в российский чемпионат невозможен.

Но при этом я считаю, что любой человек не должен кого-то другого осуждать. Человек должен думать о себе, о том, поступал ли он правильно. Если, на его взгляд, кто-то другой ошибается, то не обязательно говорить об этом на телевидении. Я бы даже не хотел говорить о футболистах, которые играют в России.

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В такой ситуации, думаю, я не пригласил бы Ракицкого в сборную. При этом, не осуждаю и не хочу комментировать то, что происходит с ним. Это его дело. Но, если бы я был тренером сборной Украины, он бы тоже не играл", - сказал Григорчук.

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В статье: Ярослав Ракицкий Роман Григорчук Украина Шахтер (Солигорск)
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (9)
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Фанат Українського Футболу (Київ)
19.12.2020 в 01:45
До речі, я вже понад 8 років впевнений що Григорчук вартий збірної!
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+1
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.12.2020 в 00:44
Понятное дело!
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0
-4
Ramses-ua (Запорожье)
18.12.2020 в 23:44
Повага Романе.Завдяки таким як Ви ми сформуємо державу.Дякую ! Какая разница нам не товарищ
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+6
-5
c99baf (Харьков)
18.12.2020 в 23:31
Оставь Ярика,скажи за Зинченко.
Ответить
+1
-6
Термит (Киев)
18.12.2020 в 23:35
Раз МС его к себе взял, то значит и нам в сборную не зазорно!
Ответить
+4
-2
c99baf (Харьков)
18.12.2020 в 23:44
А причём МС? Зинченко тоже два года играл в России.
+1
-2
Ramses-ua (Запорожье)
18.12.2020 в 23:48
Зине спишем на подростковый возраст авансом,а там посмотрим.По крайней мере при возможности выступать за Россию ,он выбрал Украину ;-)
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+5
-3
c99baf (Харьков)
18.12.2020 в 23:52
А шо,Ярик выбрал играть за Россию?
+5
-3
Ramses-ua (Запорожье)
19.12.2020 в 00:02
Не было предложений ,это же очевидно .А у Зины в 18 лет было(из слов тренера молодежки на то время Головко)
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+3
-3


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