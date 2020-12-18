Григорчук: Если бы я был тренером сборной Украины, Ракицкий бы тоже не играл
Специалист рассказал о возможностях поработать в чемпионате России
Главный тренер солигорского "Шахтера", украинский специалист Роман Григорчук прокомментировал возможность своей работы в чемпионате России.
"Когда я работал в Латвии, то очень хотел в чемпионат России, потому что он мне очень нравился. Это была моя мечта, но таких явных предложений у меня не было. Когда я был в "Черноморце", "Габале", "Астане", у меня было 5-6 предложений из России. Сейчас могу сказать, что мой переход в российский чемпионат невозможен.
Но при этом я считаю, что любой человек не должен кого-то другого осуждать. Человек должен думать о себе, о том, поступал ли он правильно. Если, на его взгляд, кто-то другой ошибается, то не обязательно говорить об этом на телевидении. Я бы даже не хотел говорить о футболистах, которые играют в России.
В такой ситуации, думаю, я не пригласил бы Ракицкого в сборную. При этом, не осуждаю и не хочу комментировать то, что происходит с ним. Это его дело. Но, если бы я был тренером сборной Украины, он бы тоже не играл", - сказал Григорчук.
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