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Гол Петряка помог Фехервару разбить Кишварду - ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Это третий гол украинца в последних трех матчах

Гол Петряка помог Фехервару разбить Кишварду - ВИДЕО
Новина українською

16-й тур чемпионата Венгрии открылся пятничным матчем, в котором "Фехервар" принимал "Кишварду".

В составе хозяев в стартовом составе вышел украинский полузащитник Иван Петряк и на 46-й минуте забил второй гол своей команды.

Отметим, что у украинца это 3-й забитый гол в 3 последних матчах

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В итоге, матч окончился со счетом 3:0. "Фехервар" сохраняет второе место в таблице и продолжает погоню за "Ференцварошем" Сергей Реброва.

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В статье: Иван Петряк МОЛ Фехервар
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Комментарии (1)
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Термит (Киев)
18.12.2020 в 23:26
Шевченко ссылочку киньте...
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