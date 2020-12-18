Гол Петряка помог Фехервару разбить Кишварду - ВИДЕО
Это третий гол украинца в последних трех матчах
16-й тур чемпионата Венгрии открылся пятничным матчем, в котором "Фехервар" принимал "Кишварду".
В составе хозяев в стартовом составе вышел украинский полузащитник Иван Петряк и на 46-й минуте забил второй гол своей команды.
Отметим, что у украинца это 3-й забитый гол в 3 последних матчах
В итоге, матч окончился со счетом 3:0. "Фехервар" сохраняет второе место в таблице и продолжает погоню за "Ференцварошем" Сергей Реброва.
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Термит (Киев)
18.12.2020 в 23:26
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