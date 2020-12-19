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  4. Вернидуб: 4-5 команд чемпионата Беларуси легко бы сопротивлялись топ-6 УПЛ
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Вернидуб: 4-5 команд чемпионата Беларуси легко бы сопротивлялись топ-6 УПЛ

Наши за границей
(2 голосов)

Наставник "Шерифа" дал новое интервью

Вернидуб: 4-5 команд чемпионата Беларуси легко бы сопротивлялись топ-6 УПЛ
Новина українською

Новоиспеченный наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился мнением о чемпионате Беларуси.

- Можно расти как тренер, выступая на уровне чемпионата Беларуси?

– Я с вами не соглашусь. Я поработал в Беларуси, скажу, что там достаточно неплохой чемпионат. Знаю, что однажды сказали: "Вернидуб в Беларуси. Наверное, это его уровень". Мне без разницы, кто это говорил.

Я вообще не понимаю, как эти люди могут говорить о моем уровне и оценивать его. Я должен оценивать свой уровень. У меня нормальный, обычный уровень. Я обычный человек, только тренер. Я выбираю, где мне работать и как.

Поэтому я считаю, что поступил правильно. Этому подтверждение, что до конца чемпионата решалось, кто станет чемпионом.

- Интрига – не значит качество.

– Я понимаю, что вы имеете в виду показателем национальную сборную. Еврокубки. Но все равно есть минимум 4-5 команд, которые легко бы сопротивлялись командам первой шестерки УПЛ. Это точно могу сказать. Это те же БАТЭ, "Динамо" Минск, "Шахтер" Солигорск, "Динамо" Брест, "Торпедо-БелАЗ".

Поверьте, эти команды не уступят особо во многом в УПЛ, играя против "Ворсклы", "Десны", "Зари", "Александрии". Много иностранцев приезжает в Беларусь.

Мне удалось немного поработать с таким нападающим, как Яхшибоев. Поверьте, в Украине таких форвардов сейчас мало. Считаю, он у нас выглядел бы на очень классном уровне, был бы находкой для "Динамо" и "Шахтера", – сказал Вернидуб в интервью ТаТоТаке.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (10)
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Геродот (Винница)
19.12.2020 в 14:34
Открыл Америку. Да и так все знают, что лишь Шахтер и Динамо в вышке на голову выше всех остальных. А лучшие белорусские клубы могут бороться на равных разве что с Ворсклой, Десной и Александрией. И иностранцы, приезжающие в белорусские клубы, такого же уровня, как те, что играют в командах второй семерки ЧУКра. Вернидуб неплохой тренер, хотя и со странностями, мог бы еще попылить и в чемпионате Украины, но тут все хлебные места заняты, потому и работает в таких слабеньких чемпионатах как белорусский или молдавский.
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0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
19.12.2020 в 12:44
Легко сопротивляться - это как? Стоять на расслабоне и смотреть, как тебе голы забивают?
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+2
0
krakow (Херсон)
19.12.2020 в 12:01
Спроси у Яхшибоева,про Вернидуба,услышим,что он был бы находкой для "Реала".
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+3
0
Червяк (Донецкая)
19.12.2020 в 11:59
Что значит "бороться с первой шестёркой"? На сегодня ШД и ДК на голову выше любого белорусского клуба. ЗЛ и ДЧ просто лучше. Т.е. лучшие белорусские клубы были бы на уровне Олимпика, Ворсклы и Мариуполя. А дальше мы сами знаем что в УПЛ дно.
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+2
0
football_soccer (Украина)
19.12.2020 в 11:42
после таких интервью как-то не сильно хочется, что бы он возвращался в УПЛ. Конечно, понятно, что это деловой этикет, надо всячески нахвалить место, откуда кормишься.... но, сравнивать белорусский футбол с нашим это ничто иное, как оскорбление для УПЛ
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
19.12.2020 в 12:10
По-перше, він з Білорусі вже давно поїхав. По-друге, скільки матчів з переліченими білоруськими командами за останній рік ви бачили? Я не бачив жодної, тому не можу оцінювати окремі команди. Але гадаю, що і ви так само. Та я знаю, що вищий рейтинг українського чемпіонату в УЄФА порівняно з білоруським останні роки забезпечували всього 2 команди: Шахтар і Динамо. Усі інші - дно - таке саме, як й білоруські клуби. Про це власне і сказав Вернидуб - що кращі білоруські клуби не гірші за Ворсклу, Десну, Колос чи Маріуполь.
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+1
-4
football_soccer (Украина)
19.12.2020 в 13:21
я бачив багато матчів білоруського чемпіонату в період, коли европейский футбол був на карантині. Дуже багато матчів, тому не потрібно розписувати за мене, що я бачив, а що ні.
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
19.12.2020 в 11:37
Усі 4 команди бульбашів були би першими...
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0
-3
kvna (кременчуг)
19.12.2020 в 11:12
да ну ) может только Динамо Брест , остальные 10-14 места в нашем чемпе , Динамо (Брест) и БАТЭ синхронно пролетели болгарским клубам , другие вообще капец- в 1 квал.раунде Динамо (Минск) влет от польской команды (12 место сейчас в своем чемпе), а его Шахтер(Солигорск) от неизвестного молдавского клуба.
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+3
0
Vantala (Kharkiv)
19.12.2020 в 11:26
Ему ж нужно свой "уровень" распарить, вот он и нахваливает. Хотя тренер, в принципе, неплохой.
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+2
0


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