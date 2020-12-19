Вернидуб: 4-5 команд чемпионата Беларуси легко бы сопротивлялись топ-6 УПЛ

Новоиспеченный наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился мнением о чемпионате Беларуси.

- Можно расти как тренер, выступая на уровне чемпионата Беларуси?

– Я с вами не соглашусь. Я поработал в Беларуси, скажу, что там достаточно неплохой чемпионат. Знаю, что однажды сказали: "Вернидуб в Беларуси. Наверное, это его уровень". Мне без разницы, кто это говорил.

Я вообще не понимаю, как эти люди могут говорить о моем уровне и оценивать его. Я должен оценивать свой уровень. У меня нормальный, обычный уровень. Я обычный человек, только тренер. Я выбираю, где мне работать и как.

Поэтому я считаю, что поступил правильно. Этому подтверждение, что до конца чемпионата решалось, кто станет чемпионом.

- Интрига – не значит качество.

– Я понимаю, что вы имеете в виду показателем национальную сборную. Еврокубки. Но все равно есть минимум 4-5 команд, которые легко бы сопротивлялись командам первой шестерки УПЛ. Это точно могу сказать. Это те же БАТЭ, "Динамо" Минск, "Шахтер" Солигорск, "Динамо" Брест, "Торпедо-БелАЗ".

Поверьте, эти команды не уступят особо во многом в УПЛ, играя против "Ворсклы", "Десны", "Зари", "Александрии". Много иностранцев приезжает в Беларусь.

Мне удалось немного поработать с таким нападающим, как Яхшибоев. Поверьте, в Украине таких форвардов сейчас мало. Считаю, он у нас выглядел бы на очень классном уровне, был бы находкой для "Динамо" и "Шахтера", – сказал Вернидуб в интервью ТаТоТаке.