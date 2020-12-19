Экс-тренер Гента: Яремчук – форвард уровня АПЛ

Бывший тренер "Гента" Тронд Солльед поделился мнением о Романе Яремчукен.

"Брюгге" мог бы подписать Яремчука, он хороший форвард. Видел его выступления за сборную, сильный игрок.

Для меня Яремчук – нападающий уровня АПЛ. Я не говорю об "МЮ", но с командой средины таблицы мог бы добиться успехов", – сказал Солльед HLN.