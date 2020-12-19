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Экс-тренер Гента: Яремчук – форвард уровня АПЛ

Наши за границей
(4 голосов)

Бывший тренер клуба в восторге от украинца

Экс-тренер Гента: Яремчук – форвард уровня АПЛ
Новина українською

Бывший тренер "Гента" Тронд Солльед поделился мнением о Романе Яремчукен.

"Брюгге" мог бы подписать Яремчука, он хороший форвард. Видел его выступления за сборную, сильный игрок.

Для меня Яремчук – нападающий уровня АПЛ. Я не говорю об "МЮ", но с командой средины таблицы мог бы добиться успехов", – сказал Солльед HLN.

Отметим, что Тронд Солльед трижды работал в "Генте" (1999-00, 2007-08, 2011-12).

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия)
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Комментарии (1)
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My name is Kolya (Бобринец)
19.12.2020 в 14:39
Тоді я Роберт Левандовскі.
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