Экс-тренер Гента: Яремчук – форвард уровня АПЛ
Бывший тренер клуба в восторге от украинца
Бывший тренер "Гента" Тронд Солльед поделился мнением о Романе Яремчукен.
"Брюгге" мог бы подписать Яремчука, он хороший форвард. Видел его выступления за сборную, сильный игрок.
Для меня Яремчук – нападающий уровня АПЛ. Я не говорю об "МЮ", но с командой средины таблицы мог бы добиться успехов", – сказал Солльед HLN.
Отметим, что Тронд Солльед трижды работал в "Генте" (1999-00, 2007-08, 2011-12).
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19.12.2020 в 14:39
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