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Пятое результативное действие Филиппова в Бельгии помогло победить Синт-Трёйдену

Наши за границей
(3 голосов)

Игрок оформил ассист

Пятое результативное действие Филиппова в Бельгии помогло победить Синт-Трёйдену
Новина українською

В рамках 17-го тура Лиги Жюпиле "Синт-Трёйден" Александра Филиппова победил на выезде "Варегем" со счетом 0:2. Второй гол в матче, который состоялся на 90+2 минуте, помог оформить украинец, выполнив результативную передачу на Максимилиана Кауфриза. Экс-игрок "Десны" появился после замены 14-ю минутами ранее.

Это уже пятое результативное действие Филиппова со времен его переезда в Бельгию. В его активе один гол и четыре ассиста в 11-ти матчах.

Напомним, украинец перебрался в команду Лиги Жюпиле в сентябре этого года из "Десны" за 1,5 млн евро. Сейчас его ориентировочная стоимость составляет 1,3 млн евро по данным портала Transfermarkt.

Это лишь третья победа для "Сент-Трёйдена" в 17-ти матчах чемпионата. Она позволила команде подняться с последнего 18-го места на 17-е.

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В статье: Лига Жюпиле Александр Филиппов Синт-Трёйден
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Комментарии (2)
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unsaliaborrevy607
20.12.2020 в 01:25
Жapкиe девyшки ищyт нoвых ceкc паpтнеров! Вcе бecплатнo и aнoнимнo, вcе дeвки жaждyт cпеpмы и любят ceкc ------ bit.do/miase
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Artemanat (Кривой Рог)
19.12.2020 в 23:53
Голов побольше нужно
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