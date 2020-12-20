  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ребров: Уходящий год – год огромного успеха для Ференцвароша
В тренде

Ребров: Уходящий год – год огромного успеха для Ференцвароша

Наши за границей
(1 голосов)

Клуб ушёл на зимний перерыв с 9-очковым отрывом

Ребров: Уходящий год – год огромного успеха для Ференцвароша
Новина українською

Сергей Ребров подвёл итоги года для "Ференцвароша" после победы над "Будафоки" (2:1) в 16-м туре чемпионата Венгрии.

На зимний перерыв команда ушла с 9-очковым отрывом от ближайшего конкурента, да ещё и при игре в запасе. При этом команда украинского наставника ещё не проигрывала в лиге.

"Идеальный год? Он был бы еще лучше, если бы мы смогли обыграть "Ювентус", когда у нас был шанс. Но и без того 2020-й – год огромного успеха "Ференцвароша".

Самый памятный матч? Против "Мольде". Тот, который дал нам путевку в группу Лиги чемпионов. Это было важно и для клуба, и для болельщиков", - сказал Ребров сайту клуба.

Напомним, прошедший групповой этап Лиги Чемпионов ста для "Ференцвароша" первым за последние четверть века.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...