Ребров: Уходящий год – год огромного успеха для Ференцвароша
Клуб ушёл на зимний перерыв с 9-очковым отрывом
Сергей Ребров подвёл итоги года для "Ференцвароша" после победы над "Будафоки" (2:1) в 16-м туре чемпионата Венгрии.
На зимний перерыв команда ушла с 9-очковым отрывом от ближайшего конкурента, да ещё и при игре в запасе. При этом команда украинского наставника ещё не проигрывала в лиге.
"Идеальный год? Он был бы еще лучше, если бы мы смогли обыграть "Ювентус", когда у нас был шанс. Но и без того 2020-й – год огромного успеха "Ференцвароша".
Самый памятный матч? Против "Мольде". Тот, который дал нам путевку в группу Лиги чемпионов. Это было важно и для клуба, и для болельщиков", - сказал Ребров сайту клуба.
Напомним, прошедший групповой этап Лиги Чемпионов ста для "Ференцвароша" первым за последние четверть века.
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