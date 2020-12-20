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Артем Полярус: Ни капли не жалею, что переехал в Россию

Наши за границей
(1 голосов)

Смелое заявление от украинца

Артем Полярус: Ни капли не жалею, что переехал в Россию
Новина українською

Бывший игрок "Александрии" и молодежной сборной Украины Артем Полярус рассказал о периоде его карьеры в России:

"Советовать никому ничего не могу - это дело каждого и каждый выбирает свой путь. Я лично принял данное решение в свое время и ни капли не жалею. Я еще в конце сезона для себя принял осознанное решение, чтобы покинуть команду. Я долго к этому шел, советовался с семьей, что пора сделать шаг вперед. Так как долгое время находился в одном клубе, то в глубине души понимал, что нужно было что-то менять в своей карьере.

По окончании сезона ко мне поступило предложение из "Химок". Лично разговаривал с Андреем Талалаевым, который был очень заинтересован в моем переходе. Я тогда принял для себя решение, чтобы сделать этот шаг. Так, были варианты из других клубов Украины и из стран ближнего зарубежья, из Европы, но так как я для себя сделал выбор, то отступать уже не было смысла. Я дал слово Андрею Викторовичу, поэтому не мог от него отказаться. Да, многие данное решение не восприняли всерьез, но, как показало время, я сделал правильный выбор - один шаг назад, чтобы потом сделать пять шагов вперед в своей карьере", - сказал Полярус.

Напомним, Артем Полярус летом 2019-го года перебрался в "Химок" в статусе свободного агента. До этого он провел пять сезонов в составе "Александрии". В октябре этого года игрок перешел в "Ахмат" из Грозного, за который уже провел восемь матчей, однако результативными действиями не отличался. Также футболист вызывался в молодежную сборную Украины в 2012 году.

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В статье: Артем Полярус Химки (Россия) Александрия Ахмат (Грозный)
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Источник:
transfermarkt

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Комментарии (9)
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Просто Квашин (Харьков)
20.12.2020 в 23:47
Странно... Ни одного сепара на этой ветке... А Полярус - "шариков" обычный, телевизор ему там мозги за с рал, поэтому "не жалеет" и радуется убогий....
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0
-6
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
20.12.2020 в 23:50
Тому що всім начхати де він грає, хоч в Гондурасі, окрім тебе
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+2
-1
miranda1miranda (Армянск)
21.12.2020 в 00:18
А "вам " типа телевизор мозги не засрал ?
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0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
20.12.2020 в 23:26
Всегда будет какой-то процент "кормильцев" селезнеподобных...Газон им стекловатой и прочей хрени...
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+2
-5
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
20.12.2020 в 23:25
полярус - днище теж мені чемпіонська кар'єра в хімках і тому довбаному ахматі (що насправді грозненський терек)... за таким ватніком тільки лайна поменшало
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+3
-2
Казантюк (Александрия)
20.12.2020 в 23:25
Неадекватное решеньеце. Впрочем скатертью дорога
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+2
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
20.12.2020 в 23:30
Зачем скатертью? Слишком много чести ему... Гов.ном и болотом ему дорога, впрочем на рашке достаточно такого "добра"...)
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+2
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
20.12.2020 в 23:23
А кто это?)
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+2
-3
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Serega1111 (Киев)
20.12.2020 в 23:08
Кто-нибудь в Украине жалеет за таким футболистом как Артем Полярус?
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+3
-4


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