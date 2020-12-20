Артем Полярус: Ни капли не жалею, что переехал в Россию

Бывший игрок "Александрии" и молодежной сборной Украины Артем Полярус рассказал о периоде его карьеры в России:

"Советовать никому ничего не могу - это дело каждого и каждый выбирает свой путь. Я лично принял данное решение в свое время и ни капли не жалею. Я еще в конце сезона для себя принял осознанное решение, чтобы покинуть команду. Я долго к этому шел, советовался с семьей, что пора сделать шаг вперед. Так как долгое время находился в одном клубе, то в глубине души понимал, что нужно было что-то менять в своей карьере.

По окончании сезона ко мне поступило предложение из "Химок". Лично разговаривал с Андреем Талалаевым, который был очень заинтересован в моем переходе. Я тогда принял для себя решение, чтобы сделать этот шаг. Так, были варианты из других клубов Украины и из стран ближнего зарубежья, из Европы, но так как я для себя сделал выбор, то отступать уже не было смысла. Я дал слово Андрею Викторовичу, поэтому не мог от него отказаться. Да, многие данное решение не восприняли всерьез, но, как показало время, я сделал правильный выбор - один шаг назад, чтобы потом сделать пять шагов вперед в своей карьере", - сказал Полярус.