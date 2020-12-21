Богдан Михайличенко: Брюгге сейчас побеждает в каждом матче

Защитник "Андерлехта" украинский легионер Богдан Михайличенко рассказал о матче с "Брюгге".

- Это хорошая команда с хорошими футболистами. Против них был самый трудный матч, который я играл в Бельгии. Они сейчас на 1-м месте, побеждают в каждом матче.

Как будут играть с "Динамо" – не знаю . Киевляне с Луческу показывают хороший футбол. Будет интересный матч, – сказал Михайличенко.

Напомним, киевское "Динамо" сыграет с "Брюгге" в феврале 2021-го, в рамках 1/16 финала Лиги Европы.