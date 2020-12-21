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Богдан Михайличенко: Брюгге сейчас побеждает в каждом матче

Наши за границей
(1 голосов)

Андерлехт крупно уступил Брюгге – 0:3

Богдан Михайличенко: Брюгге сейчас побеждает в каждом матче
Новина українською

Защитник "Андерлехта" украинский легионер Богдан Михайличенко рассказал о матче с "Брюгге".

- Это хорошая команда с хорошими футболистами. Против них был самый трудный матч, который я играл в Бельгии. Они сейчас на 1-м месте, побеждают в каждом матче.

Как будут играть с "Динамо" – не знаю . Киевляне с Луческу показывают хороший футбол. Будет интересный матч, – сказал Михайличенко.

Напомним, киевское "Динамо" сыграет с "Брюгге" в феврале 2021-го, в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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В статье: Брюгге Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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Источник:
ПроФутбол

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Комментарии (2)
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Думитреску (Новомосковск)
21.12.2020 в 09:10
Бодя, ти шо куриш? А Гент кого обіграв?
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+1
0
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
21.12.2020 в 10:24
Я думаю, вью было до этого матча
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0
0


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