Богдан Михайличенко: Брюгге сейчас побеждает в каждом матче
Андерлехт крупно уступил Брюгге – 0:3
Защитник "Андерлехта" украинский легионер
- Это хорошая команда с хорошими футболистами. Против них был самый трудный матч, который я играл в Бельгии. Они сейчас на 1-м месте, побеждают в каждом матче.
Как будут играть с "Динамо" – не знаю . Киевляне с Луческу показывают хороший футбол. Будет интересный матч, – сказал Михайличенко.
Напомним, киевское "Динамо" сыграет с "Брюгге" в феврале 2021-го, в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
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Источник:ПроФутбол
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Комментарии (2)
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Думитреску (Новомосковск)
21.12.2020 в 09:10
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Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
21.12.2020 в 10:24
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