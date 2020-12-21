Руслан Малиновский пожелал удачи Генриху Мхитаряну

Украинский легионер "Аталанты" Руслан Малиновский через соцсети обратился к Генриху Мхитаряну, против которого сыграл в матче с "Ромой" (4:1).

"Отличный человек и прекрасный игрок. Рад видеть тебя снова.

Удачи в следующих матчах", – написал Малиновский в Инстаграм.