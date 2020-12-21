  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Руслан Малиновский пожелал удачи Генриху Мхитаряну
В тренде

Руслан Малиновский пожелал удачи Генриху Мхитаряну

Наши за границей
(2 голосов)

Ранее игроки выступали за донецкий Шахтер

Руслан Малиновский пожелал удачи Генриху Мхитаряну
Новина українською

Украинский легионер "Аталанты" Руслан Малиновский через соцсети обратился к Генриху Мхитаряну, против которого сыграл в матче с "Ромой" (4:1).

"Отличный человек и прекрасный игрок. Рад видеть тебя снова.

Удачи в следующих матчах", – написал Малиновский в Инстаграм.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генрих Мхитарян Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...