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Артур Рудько продлил контракт с Пафосом на фоне слухов об интересе австрийского гранда

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Заслужил новое соглашение

Артур Рудько продлил контракт с Пафосом на фоне слухов об интересе австрийского гранда
Новина українською

Кипрский "Пафос" объявил о продлении еще на сезон контракта с украинским голкипером Артуром Рудько.

В сообщении на сайте клуба указывается, что Рудько признавался лучшим голкипером чемпионата Кипра по итогам второй половины прошлого сезона и по итогам первой половины текущего. Артур, который отыграл за "Динамо" 29 матчей (32 пропущенных, восемь сухих поединков), также является рекордсменом клуба по времени без пропущенных голов - его сухая серия насчитывает 626 минут.

Добавим, что накануне появились сообщения о заинтересованности в услугах Рудько местного гранда АПОЕЛа, а также венской "Аустрии".

Напомним, что "Пафос" возглавляет Дмитрий Михайленко. После 15 сыгранных матчей команда украинцев занимает седьмую строчку.

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В статье: Артур Рудько Пафос
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