"Я настаивал на бонусах" - Ребров рассказал о финансовых условиях своей работы в Ференцвароше

Украинский главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о своей зарплате в венгерском клубе.

"Моя базовая зарплата – не очень высокая. Но я настаивал на некоторых бонусах, если клуб добьется определенных успехов.

Давайте посмотрим правде в глаза, футбол – бизнес. И вот так он должен работать везде: если хотите большего – работайте усерднее", – цитирует Реброва венгерское издание Sport365.

Напомним, что 46-летний Ребров возглавил "Ференцварош" летом 2018 года и два года подряд приводил команду к чемпионскому титулу.