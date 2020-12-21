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"Я настаивал на бонусах" - Ребров рассказал о финансовых условиях своей работы в Ференцвароше

Наши за границей
(1 голосов)

Зарплата у тренера не очень высокая

"Я настаивал на бонусах" - Ребров рассказал о финансовых условиях своей работы в Ференцвароше
Новина українською

Украинский главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о своей зарплате в венгерском клубе.

"Моя базовая зарплата – не очень высокая. Но я настаивал на некоторых бонусах, если клуб добьется определенных успехов.

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Давайте посмотрим правде в глаза, футбол – бизнес. И вот так он должен работать везде: если хотите большего – работайте усерднее", – цитирует Реброва венгерское издание Sport365.

Напомним, что 46-летний Ребров возглавил "Ференцварош" летом 2018 года и два года подряд приводил команду к чемпионскому титулу.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (1)
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armik (Киев)
21.12.2020 в 16:36
Бонусы за развал ДК уже получил?
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