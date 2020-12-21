Ювентус и Наполи заинтересовались Зинченко - СМИ
Стоит ли украинцу менять команду
Два итальянских клуба интересуются украинским игроком "Манчестер Сити"
Как сообщает Calciomercato, ссылаясь на британский Daily Express, украинцем интересуются "Наполи" и "Ювентус".
Ранее сообщалось, что
Напомним, что в нынешнем сезоне Зинченко провел пять матчей во всех турнирах, но при этом, в АПЛ сыграл всего 13 минут.
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Источник:Сalciomercato
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