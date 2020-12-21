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Ювентус и Наполи заинтересовались Зинченко - СМИ

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Стоит ли украинцу менять команду

Ювентус и Наполи заинтересовались Зинченко - СМИ
Новина українською

Два итальянских клуба интересуются украинским игроком "Манчестер Сити" Александром Зинченко.

Как сообщает Calciomercato, ссылаясь на британский Daily Express, украинцем интересуются "Наполи" и "Ювентус".

Ранее сообщалось, что "Сити" готов отпустить игрока этой зимой и ждет предложений по нему.

Напомним, что в нынешнем сезоне Зинченко провел пять матчей во всех турнирах, но при этом, в АПЛ сыграл всего 13 минут.

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В статье: Ювентус (Турин) Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Александр Зинченко
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Источник:
Сalciomercato

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