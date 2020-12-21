Ювентус и Наполи заинтересовались Зинченко - СМИ

Два итальянских клуба интересуются украинским игроком "Манчестер Сити" Александром Зинченко .

Как сообщает Calciomercato, ссылаясь на британский Daily Express, украинцем интересуются "Наполи" и "Ювентус".

Ранее сообщалось, что "Сити" готов отпустить игрока этой зимой и ждет предложений по нему.

Напомним, что в нынешнем сезоне Зинченко провел пять матчей во всех турнирах, но при этом, в АПЛ сыграл всего 13 минут.