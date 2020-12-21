Ярмоленко: Перешел в Вест Хэм, так как хотел играть под руководством Пеллегрини

Украинский полузащитник " Вест Хэма " Андрей Ярмоленко рассказал о том, что повлияло на его переход в английский клуб из дортмундской "Боруссии".

"Моим главным стимулом для перехода в "Вест Хэм" было желание играть под руководством Пеллегрини.

Я разговаривал с Сергеем Ребровым, и он говорил об этом особом уровне на трибунах и об этих особых отношениях между болельщиками и игроками в Англии. Сказал, что я должен это испытать.

Мне очень нравится жить в Англии. Мне нравятся англичане, у которых, я думаю, схожий менталитет с украинским. А еще в Украине так же холодно", – сказал Ярмоленко.

Напомним, что украинец перешел в "Вест Хэм" летом 2018 года и с того момента сыграл за "молотобойцев" 42 матча, в которых забил 9 голов и отдал 5 ассистов.