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Ярмоленко: Перешел в Вест Хэм, так как хотел играть под руководством Пеллегрини

Наши за границей
(1 голосов)

Украинцу нравится в Англии

Ярмоленко: Перешел в Вест Хэм, так как хотел играть под руководством Пеллегрини
Новина українською

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о том, что повлияло на его переход в английский клуб из дортмундской "Боруссии".

"Моим главным стимулом для перехода в "Вест Хэм" было желание играть под руководством Пеллегрини.

Я разговаривал с Сергеем Ребровым, и он говорил об этом особом уровне на трибунах и об этих особых отношениях между болельщиками и игроками в Англии. Сказал, что я должен это испытать.

Мне очень нравится жить в Англии. Мне нравятся англичане, у которых, я думаю, схожий менталитет с украинским. А еще в Украине так же холодно", – сказал Ярмоленко.

Напомним, что украинец перешел в "Вест Хэм" летом 2018 года и с того момента сыграл за "молотобойцев" 42 матча, в которых забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Мануэль Пеллегрини Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
one football

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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
21.12.2020 в 21:13
Пеллегріні не дав йому грати.
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Kolibri (Киевоград)
21.12.2020 в 20:17
Нифига он не хотел играть
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