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Цыганык: Ребров мечтает вернуться работать в Украину

Наши за границей
(2 голосов)

Но разрывать контракт с Фради тренер не будет

Цыганык: Ребров мечтает вернуться работать в Украину
Новина українською

Журналист Игорь Цыганик дал свой прогноз относительно будущего Сергея Реброва в "Ференцвароше".

"Покинет ли Ребров "Ференцварош"? Думаю, нет. Думаю, Ребров мечтает вернуться все-таки работать в Украине.

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Почему он не принял предложение киевского "Динамо"? Официальная версия - он только что подписал новый контракт с "Ференцварошем" и было бы не солидно, некрасиво с его стороны просто разорвать это соглашение. В сборной Украины сейчас работает Андрей Шевченко и у него там контракт. Поэтому я не думаю, что Ребров посреди сезона бросит команду. Я не верю в это, потому что он все-таки человек ответственный, он знает, что нужно довести сезон до конца, а после его завершения уже можно будет делать какие-то определенные изменения.

Но, думаю, что в дальнейшем, после "Ференцвароша", местом работы Реброва будет Укрианы", - сказал Цыганык.

Напомним, что 46-летний Ребров возглавил "Ференцварош" летом 2018 года и два года подряд приводил команду к чемпионскому титулу.

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В статье: Сергей Ребров Игорь Цыганык Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
football hub

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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
21.12.2020 в 23:01
Аналитик этот Цыганык!!!)))) Возможно, наверное , не исключено ))))
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0
0
Hanter44 (Baburka)
21.12.2020 в 22:50
Ну многие помнят не менее ответственного Блохина,которого только поманили и он ,забыв про сборную,в Динамо.
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+1
0
vituynia (Черкассы)
21.12.2020 в 22:49
И шо он возглавит в Украине,Фк Львов или Минай? Пускай сидит в Венгрии,раз у него там что то получается, сильно переоценённый как тренер. Мне как болельщику Динамо,ну очень не нравилась игра команды при нём,не смотря на чемпионство. Не хотелось бы,что б его снова притащили в Динамо.
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+1
-2
Vixi73 (Uzhgorod)
21.12.2020 в 22:57
Я думаю минимум есть такой тренер как ваш пердун старый
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0
0


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