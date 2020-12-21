Цыганык: Ребров мечтает вернуться работать в Украину
Но разрывать контракт с Фради тренер не будет
Журналист Игорь Цыганик дал свой прогноз относительно будущего Сергея Реброва в "Ференцвароше".
"Покинет ли Ребров "Ференцварош"? Думаю, нет. Думаю, Ребров мечтает вернуться все-таки работать в Украине.
Почему он не принял предложение киевского "Динамо"? Официальная версия - он только что подписал новый контракт с "Ференцварошем" и было бы не солидно, некрасиво с его стороны просто разорвать это соглашение. В сборной Украины сейчас работает Андрей Шевченко и у него там контракт. Поэтому я не думаю, что Ребров посреди сезона бросит команду. Я не верю в это, потому что он все-таки человек ответственный, он знает, что нужно довести сезон до конца, а после его завершения уже можно будет делать какие-то определенные изменения.
Но, думаю, что в дальнейшем, после "Ференцвароша", местом работы Реброва будет Укрианы", - сказал Цыганык.
Напомним, что 46-летний Ребров возглавил "Ференцварош" летом 2018 года и два года подряд приводил команду к чемпионскому титулу.
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