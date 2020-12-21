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Ярмоленко начнет матч против Челси на скамейке запасных

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Андрей снова в заявке, но снова в запасе

Ярмоленко начнет матч против Челси на скамейке запасных
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на выездной матч 14-го тура АПЛ с "Челси".

Украинец начнет матч в запасе.

Сам поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл за свою команду 10 матчей (3 в основе), в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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