Ярмоленко начнет матч против Челси на скамейке запасных
Андрей снова в заявке, но снова в запасе
Украинский вингер "
Украинец начнет матч в запасе.
Сам поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что в нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл за свою команду 10 матчей (3 в основе), в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
???? Team news from Stamford Bridge...— West Ham United (@WestHam) December 21, 2020
Here's how we line up tonight for #CHEWHU! pic.twitter.com/EJmWYnDQ0s
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