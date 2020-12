Ярмоленко начнет матч против Челси на скамейке запасных

Украинский вингер " Вест Хэма " Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на выездной матч 14-го тура АПЛ с "Челси".

Украинец начнет матч в запасе.

Сам поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 31-летний украинец сыграл за свою команду 10 матчей (3 в основе), в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

???? Team news from Stamford Bridge...



Here's how we line up tonight for #CHEWHU! pic.twitter.com/EJmWYnDQ0s