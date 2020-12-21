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Шахов заработал удаление в матче чемпионата Греции

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Чигринский отыграл весь матч

Шахов заработал удаление в матче чемпионата Греции
Новина українською

В матче 13-го тура чемпионата Греции АЕК украинцев Евгения Шахова и Дмитрия Шахова принимал дома "Волос".

Чигринский вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, а вот Шахов появился на замену сразу после перерыва, однако поединок до конца не доиграл. Евгений на 88-й минуте получил прямую красную карточку.

Интересно, что это было второе удаления АЕКа в матче, в то время как у "Волоса" был удален один игрок. В итоге, поединок закончился вничью 2:2.

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Отметим, что после 13 туров АЕК занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Греции.

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В статье: Дмитрий Чигринский Евгений Шахов АЕК (Афины)
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