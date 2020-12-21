Экс-глава скаутской службы Зенита: Пока мы думали о сумме трансфера, Зинченко перешел в Манчестер Сити

Бывший глава скаутской службы "Зенита" Антон Евменов рассказал, почему в петербургский клуб в свое время не перешел украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко .

"Да, я вел переговоры по данному трансферу, сам несколько раз летал в Уфу. На тот момент главный тренер "Зенита" Мирча Луческу говорил, что этот футболист был нужен клубу. Но цена была высокая, пока мы думали о сумме, украинец перешел в "Манчестер Сити", — сказал Евменов.

Напомним, что в 2017 году Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" за 4 миллиона евро.