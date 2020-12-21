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Эсеола: В УПЛ я бы рассматривал только топ-2 клуба

Наши за границей
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Форвард еще не знает, где продолжит карьеру

Эсеола: В УПЛ я бы рассматривал только топ-2 клуба
Новина українською

Украинский нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола рассказал о потенциальном возвращении в УПЛ и вариантах трудоустройства в европейских клубах.

– Украинские клубы может и интересуются, но я бы рассматривал только топ-2 клуба УПЛ. Другие – не интересно было бы. Может быть, из-за зарплатных ведомостей.

Предложения у меня есть разные. Сейчас мы их рассматриваем, ведем переговоры и с моим клубом, и с другими клубами. Сейчас все в подвешенном состоянии.

У меня еще год контракта с "Кайратом". Продлевать – нет, но я веду переговоры: трансфер, аренда, остаюсь, не остаюсь. Ничего не понятно сейчас. Один вариант из Европы есть – Польша.

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- Насколько отличается платежеспособность рядовых украинских команд от клубов Казахстана?

– На данный момент действительно отличаются. Если берем период до войны, и в Казахстане были сумасшедшие деньги, но в Украине... И уровень футбола был хороший, и деньги были. Знаю, люди меньше чем за 25 тысяч долларов обувь не обували, бутсы не зашнуровывали. Сейчас, понятно, все изменилось, и разница большая. Зарплаты в Казахстане больше.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Кайрат (Алма-Аты) Адеринсола Эсеола
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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