Филиппов - про очередной ассист в Бельгии: Отдал мяч на ход, и он поставил в комбинации точку

Форвард "Сент-Трюдена" украинский легионер Александр Филиппов прокомментировал победу над "Зюлте-Варегемом" в матче 17-го тура чемпионата Бельгии (2:0).

- Александр, в последнем матче "Сент-Трюден" прервал в чемпионате Бельгии серию игр без побед. Что помогло одержать победу над "Зюлте-Варегемом"?

– Думаю, во многом повлияло то, что в команду пришел новый тренер. У нас были неутешительные результаты, дальше отступать, как говорится, было некуда, поэтому все понимали, что нужно в этом матче приложить максимум усилий, чтобы выиграть у соперника.

В последних играх нам не везло, мы создавали моменты, но мяч не шел в ворота, а сами пропускали голы. В этот раз, в игре с "Зюлте-Варегемом", к счастью, все сложилось успешно и мы добыли три очка. Команда строго сыграла в защите, не пропустила, а в атаке реализовала свои моменты.

- Вы вышли на поле во втором тайме на замену. С какой задачей?

– Была задача помочь команде развить успех, мы к этому времени выигрывали 1:0. Не важно, сколько минут я провожу на поле, 15, 20 или 30, всегда ставлю задачу по-максимуму быть полезным "Сент-Трюдену". Были свободные зоны, хорошо, что мы забили второй гол и выиграли матч.

- На вашем счету очередной ассист в чемпионате Бельгии.

– На этот раз ассистировал защитнику нашей команды, который удачно подключился в атаку после борьбы в середине поля. Отдал ему мяч на ход, и он поставил в голевой комбинации точку, – сказал Филиппов.