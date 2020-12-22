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Украинец с зарплатой топ-тренера. Президент Ференцвароша: Ребров - очень непростой человек

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С кем сравнивал - не конкретизирует

Украинец с зарплатой топ-тренера. Президент Ференцвароша: Ребров - очень непростой человек
Новина українською

Президент венгерского "Ференцвароша" Габор Кубатиев высказался о сотрудничестве с украинским наставником главной команды Сергеем Ребровым.

Когда мы играли против лучших команд Европы, обладателей Золотых мячей Месси и Роналду, мы не видели, чтобы наши игроки спешили или нервничали из-за этого. Мы провели хороший матч против "Динамо". Очень жаль, что не победили.

Ребров - фантастический тренер и очень непростой человек. У меня тоже непростой характер, но если кто-то хочет чего-то добиться в жизни, это не бывает легко.

Иногда вижу, что людей беспокоит Ребров. Он мог бы быть добрее, чаще улыбаться. Но он этого не делает. Нам этого достаточно. Он вкладывает все свои знания в клуб. Мы нашли друг друга. В большом клубе это было бы труднее реализовать.

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Ребров постоянно думает, как провести следующую тренировку, какого игрока нужно проверить, какую тактику использовать. Это стоит ценить.

У нас хороший контракт с Ребровым. Если он и не среди самых высокооплачиваемых тренеров Европы, то точно имеет зарплату топ-уровня. Он может здесь оставаться, потому что зарабатывает хорошие деньги в хорошем клубе и чувствует себя так же, - цитирует президента m4sport.hu.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт) Габор Кубатиев
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