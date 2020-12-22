Зинченко выйдет в старте Сити на матч Кубка лиги против Арсенала
Украинец впервые выходит в старте горожан в нынешнем сезоне на внутренней арене
Украинский игрок "
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" в 5 матчах, результативными действиями не отмечался.
Your City line-up to face the Gunners! ????— Manchester City (@ManCity) December 22, 2020
XI | Steffen, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Fernandinho (C), Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus
SUBS | Ederson, Walker, Stones, Sterling, Gundogan, Aguero, Torres
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/WVotgx4VK8
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