Зинченко выйдет в старте Сити на матч Кубка лиги против Арсенала

Украинский игрок " Манчестер Сити" Александр Зинченко сыграет в выездном матче 1/4 финала Кубка английской Лиги против "Арсенала".

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" в 5 матчах, результативными действиями не отмечался.

Your City line-up to face the Gunners!



XI | Steffen, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Fernandinho (C), Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus



SUBS | Ederson, Walker, Stones, Sterling, Gundogan, Aguero, Torres



