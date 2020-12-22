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Зинченко отдал голевой навес в матче против Арсенала - ВИДЕО

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(3 голосов)

Первое результативное действие украинца за клуб в нынешнем сезоне

Зинченко отдал голевой навес в матче против Арсенала - ВИДЕО
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел в стартовом составе своей команды в выездном матче 1/4 финала Кубка английской Лиги против "Арсенала" и отметился результативным действием уже на 3 минуте поединка.

Украинец навесил с левого фланга, ну а Жезус головой отправил мяч в ворота.

Отметим, что это первое результативное действие украинца за клуб в нынешнем сезоне.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (3)
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Joyce (Donetsk)
22.12.2020 в 23:31
Неужели? :)
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+1
0
Ramses-ua (Запорожье)
22.12.2020 в 22:28
Ну вот,стоило покритиковать и сразу как Кафу)
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+2
0
TJSoccer (Харьков)
22.12.2020 в 22:19
неплохо так
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+3
0


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