Зинченко отдал голевой навес в матче против Арсенала - ВИДЕО

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел в стартовом составе своей команды в выездном матче 1/4 финала Кубка английской Лиги против "Арсенала" и отметился результативным действием уже на 3 минуте поединка.

Украинец навесил с левого фланга, ну а Жезус головой отправил мяч в ворота.

Отметим, что это первое результативное действие украинца за клуб в нынешнем сезоне.