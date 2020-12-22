Зинченко отдал голевой навес в матче против Арсенала - ВИДЕО
Первое результативное действие украинца за клуб в нынешнем сезоне
Украинский игрок "Манчестер Сити"
Украинец навесил с левого фланга, ну а Жезус головой отправил мяч в ворота.
Отметим, что это первое результативное действие украинца за клуб в нынешнем сезоне.
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Комментарии (3)
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Joyce (Donetsk)
22.12.2020 в 23:31
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Ramses-ua (Запорожье)
22.12.2020 в 22:28
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TJSoccer (Харьков)
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