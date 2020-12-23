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Ребров - о своем контракте: Я настаивал на бонусах, если клуб добьется определенных успехов

Наши за границей
(2 голосов)

И украинцу удалось сделать серьезную работу с клубом

Ребров - о своем контракте: Я настаивал на бонусах, если клуб добьется определенных успехов
Новина українською

Наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров ответил на вопрос о том, сколько он зарабатывает в своем нынешнем клубе:

"Моя базовая зарплата – не очень высокая. Но я настаивал на некоторых бонусах, если клуб добьется определенных успехов.

Давайте посмотрим правде в глаза, футбол – бизнес. И вот так он должен работать везде: если хотите большего – работайте усерднее", - приводит слова Реброва Sport.ua со ссылкой на Сsisztu.com.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт) Ференцварош
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