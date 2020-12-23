Ребров - о своем контракте: Я настаивал на бонусах, если клуб добьется определенных успехов
И украинцу удалось сделать серьезную работу с клубом
Наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров ответил на вопрос о том, сколько он зарабатывает в своем нынешнем клубе:
"Моя базовая зарплата – не очень высокая. Но я настаивал на некоторых бонусах, если клуб добьется определенных успехов.
Давайте посмотрим правде в глаза, футбол – бизнес. И вот так он должен работать везде: если хотите большего – работайте усерднее", - приводит слова Реброва Sport.ua со ссылкой на Сsisztu.com.
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