Директор Динамо Брест: Финансовые запросы таких игроков, как Хачериди, в следующем сезоне нам не по зубам

Руководитель белорусского "Динамо-Брест" Александр Коледа анонсировал кадровую чистку в команде из-за тяжелого финансового положения клуба. Среди прочих, команду покинет и украинский защитник Евгений Хачериди.

"У нас будет абсолютно новая команда. Из предыдущего состава не останется никого. Будем объективны: финансовые запросы таких игроков, как Бакай и Хачериди, в следующем сезоне нам не по зубам. Платежная ведомость не резиновая.

Наш подход такой: клуб должен жить по средствам. Это подразумевает, во-первых, что зарплаты должны быть адекватные, а во-вторых, они должны всегда выплачиваться строго вовремя. Нужно сформировать такой бюджет, чтобы не было даже намека на задержку зарплаты.

По той информации, которая поступает из других клубов, я могу предположить, что бюджет "Динамо" будет на уровне 9-10 команды в чемпионате. Будущий сезон мы рассматриваем как этап становления, начинаем с чистого листа. Это будет молодая и задорная команда, которая будет играть в интересный футбол", - сказал Коледа.

Отметим, что контракт Хачериди с Брестом действует до конца 2021 года. Ранее клуб покинул украинец Артем Милевский.