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Степаненко: В осенней части сезона Шахтер наиграл на 7 баллов из 10

Наши за границей
(1 голосов)

Оценка первой части сезона от опорника горняков

Степаненко: В осенней части сезона Шахтер наиграл на 7 баллов из 10
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Тарас Степаненко оценил выступление команды в осенней части нынешнего сезона.

"За эти полгода наиграли на 7 из 10. Были хорошие результаты, но в некоторых матчах оступились. Не совсем хорошие результаты в чемпионате Украины больше связаны с психологией, поэтому на семерочку можно оценить", – сказал Степаненко.

Напомним, что "Шахтер" ушел на зимний перерыв на 2-м месте в турнирной таблице УПЛ, уступая "Динамо" 1 очко. Также "горняки" заняли 3 место в группе Лиги чемпионов и вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют с "Маккаби".

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
Espreso.TV

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Комментарии (3)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
23.12.2020 в 19:18
степаненко з тих, хто "умом не блещет"
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Alex7Chapman (Кропивницький)
23.12.2020 в 19:16
з Боруссією Менхенгладбах Шахтар на*грав на 010...
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fabo53
23.12.2020 в 18:59
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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