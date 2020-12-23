Степаненко: В осенней части сезона Шахтер наиграл на 7 баллов из 10
Оценка первой части сезона от опорника горняков
Хавбек "
"За эти полгода наиграли на 7 из 10. Были хорошие результаты, но в некоторых матчах оступились. Не совсем хорошие результаты в чемпионате Украины больше связаны с психологией, поэтому на семерочку можно оценить", – сказал Степаненко.
Напомним, что "Шахтер" ушел на зимний перерыв на 2-м месте в турнирной таблице УПЛ, уступая "Динамо" 1 очко. Также "горняки" заняли 3 место в группе Лиги чемпионов и вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграют с "Маккаби".
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Источник:Espreso.TV
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Комментарии (3)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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fabo53
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