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Гол Артема Фаворова не помог Залаэгерсегу взять очки в матче с Уйпештом - ВИДЕО

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Украинец забил свой второй гол в сезоне

Гол Артема Фаворова не помог Залаэгерсегу взять очки в матче с Уйпештом - ВИДЕО
Новина українською

Украинский полузащитник венгерского "Залаэгерсега" Артем Фаворов забил гол в выездном матче 11-тура чемпионата страны с "Уйпештом".

Украинец замкнул навес в середине второго тайма, сравняв счет. Правда, "Уйпешт" уже через минуту забил свой гол, сделав счет - 3:2. С таким счетом матч и закончился.

Напомним, что за "Залаэгерсег" Фаворов играет на правах аренды, в то время как его контракт принадлежит "Академии Пушкаша". В нынешнем сезоне украинец в 13 матчах забил 2 гола и отдал 1 ассист. "Залаэгерсег" идет на 12-м месте в чемпионате Венгрии.

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В статье: Артем Фаворов
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