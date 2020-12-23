Хачериди: Сейчас я в отпуске. О возможном уходе из брестского Динамо пока ничего не знаю

Игрок брестского "Динамо", украинский защитник, Евгений Хачериди прокомментировал заявление руководства своего клуба о том, что он и другие игроки этой команды покинут "Динамо".

"Пока об этом ничего не знаю. Сейчас я нахожусь в отпуске. Да, у меня действующий контракт с "Динамо" на один год. Пока нахожусь в отпуске, а там посмотрим", - сказал Хачериди.

Напомним, что руководитель брестского "Динамо" заявил о том, что в новом году белорусский клуб полностью обновит свой состав, так как клуб намерен оптимизировать финансовую часть расходов и не может содержать дорогостоящих игроков.