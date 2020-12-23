Хачериди: Сейчас я в отпуске. О возможном уходе из брестского Динамо пока ничего не знаю
Заявление руководства клуба стала неожиданностью
Игрок брестского "Динамо", украинский защитник, Евгений Хачериди прокомментировал
"Пока об этом ничего не знаю. Сейчас я нахожусь в отпуске. Да, у меня действующий контракт с "Динамо" на один год. Пока нахожусь в отпуске, а там посмотрим", - сказал Хачериди.
Напомним, что руководитель брестского "Динамо" заявил о том, что в новом году белорусский клуб полностью обновит свой состав, так как клуб намерен оптимизировать финансовую часть расходов и не может содержать дорогостоящих игроков.
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Источник:Meta Ratings
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