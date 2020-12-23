Mirror: Вест Хэм ради подписания Жиру готов продать Ярмоленко

Лондонский " Вест Хэм " продолжает просчитывать варианты для подписания забивного форварда.

В клубе разочарованы выступлением нападающего Себастьяна Аллера, которого подписали за 45 млн фунтов и продолжают искать вараинты в атаке.

При этом, как сообщает Mirror, главной целью "молотобойцев" является форвард "Челси" Оливье Жиру. Transfermarkt оценивает француза в 5 млн евро, однако "Челси" вряд ли отдаст игрока за такую сумму.

При этом, чтобы изыскать финансовые резервы и облегчить зарплатную ведомость, "Вест Хэм" готов продать украинца Андрея Ярмоленко, который в этом сезоне не является игроком основы.

Напомним, что в этом сезоне в 10 матчах за клуб Ярмоленко забил 2 гола и сделал 3 ассиста. При этом украинец заявлял, что он не намерен менять команду до истечения контракта.