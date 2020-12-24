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Кипрский Арис подписал украинца из чемпионата Латвии

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(1 голосов)

Поменял много клубов

Кипрский Арис подписал украинца из чемпионата Латвии
Новина українською

27-летний украинский вингер Виталий Квашук продолжит карьеру в кипрском "Арисе" из города Лимассол.

Киприоты не разглашают деталей соглашения с атакующим фланговым игроком.

"Арис" выступает во второй по силе лиге Кипра и лидирует в ней (29 очков после 14 матчей).

К лету 2020 Квашук выступал в латвийском РФШ. Правда в чемпионате Латвии не сыграл ни одного поединка.

Виталий Квашук является воспитанником киевского "Динамо", играл за молодежную команду донецкого "Металлурга", "Зарю", "Олимпик", белорусские "Торпедо-БелАЗ", "Витебск", "Неман", "Гомель" и азербайджанский "Сабах".

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Виталий Квашук чемпионат Кипра чемпионат Латвии Арис (Лимассол)
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Источник:
Аріс Лімассол

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
24.12.2020 в 08:06
А дома он не нужен?А где же патриотизм...в "..аци!"Деньги всё решают?!
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