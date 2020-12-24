Турция. Кравец подорожал на 100 тысяч евро, Кайоде - на миллион

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков, которые выступают в турецкой Суперлиге.

Так, форвард "Коньяспора" Артем Кравец подорожал на 100 тысяч евро и теперь оценивается в 800 тысяч в европейской валюте.

На миллион евро подорожал арендованный у "Шахтера" форвард "Сивасспора" Оларенваджу Кайоде – 3,5 миллиона евро вместо прежних 2,5.

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А вот цена защитника "Ризеспора" Николая Морозюка, наоборот, упала – с 650 000 евро до 600 000.

Также в минусе и хавбек "Сивасспора" Сергей Рыбалка – украинец подешевел с 500 тысяч до 300.

Интересно, что самым дорогим футболистом местного чемпионата является 24-летний вратарь "Трабзонспора" Угурчан Чакыр, которого Transfermarkt оценивает в 14,5 млн евро.