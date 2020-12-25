Ярмоленко ушел из Боруссии после того, как получил сообщение от руководства клуба

Белорусский экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич (сейчас работает в российском "Роторе") рассказал, как вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко ушел из дортмундской "Боруссии".

Однажды [Ярмоленко] получил сообщение от одного из руководителей клуба: "Тренер на тебя не рассчитывает. Можешь искать новую команду".

Хацкевича спросили, как Ярмоленко отреагировал на такое информирование.

Он профи. Знает, что в Европе с тобой никто не будет церемониться. Объяснять, что, как и почему. Там выживает сильнейший. А если ты проиграешь конкуренцию, готовься менять клуб. При этом в Дортмунде Андрею сразу предложили несколько вариантов трудоустройства.

Напомним, что Андрей Ярмоленко выступал в "Боруссии" в 2017-2018 годах, а сейчас играет за английский "Вест Хэм".