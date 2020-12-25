Сергей Ребров подвел итог 2020 для Ференцвароша

Украинский наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров подвел итоги 2020 года для команды.

Тренер признал, что в 2020 году "Ференцварошу" не хватало эмоционального заряда, который дает присутствие на трибунах болельщиков.

Среди поединков, которые больше всего запомнились Ребров выделил домашний матч с "Мольде" в квалификации Лиги чемпионов.

Хотя до этого мы играли тяжелые матчи с "Селтиком" и "Динамо" Загреб, всегда было труднее всего сделать последний шаг. И этот раз не был исключением. Благодаря нулевой ничьи мы вышли в основной этап Лиги чемпионов. Это стало огромным результатом как для клуба, так и для Венгрии.

Матчи с "Ювентусом", "Барселоной" и "Динамо" Киев, по словам Реброва, были для игроков большим опытом.