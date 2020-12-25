К Яремчуку присматривается Брюгге, Гент - против
Ажиотаж из-за украинца в Бельгии
Действующий чемпион Бельгии "Брюгге" уже несколько месяцев рассматривает возможность трансфера украинского нападающего другого клуба Лиги Жупиле, Романа Яремчука, из "Гента".
Но на пути стал собственно клуб "буйволов", он не захотел усиливать своего главного оппонента.
Более того. как сообщает бельгийский voetbal24, "Гент" готов отпустить нападающего национальной сборной Украины в другой клуб лишь в том случае, кгода поступит предложение, от которого невозможно будет отказаться.
Интерес по поводу трансфера Яремчука пока проявляли турецкий "Галатасарай", итальянская "Рома" и португальский "Спортинг".
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