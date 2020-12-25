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Украинец Каплиенко покинет Тамбов из-за задолженностей по зарплате

Наши за границей
(2 голосов)

Тамбовский волк тебе товарищ

Украинец Каплиенко покинет Тамбов из-за задолженностей по зарплате
Новина українською

Украинский защитник "Тамбова" Александр Каплиенко покидает клуб из-за задолженностей по зарплате.

24-летний украинец ранее уже подавал жалобу в палату по разрешениям споров РФС. Футболист расторгнет контракт с клубом.

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В текущем сезоне РПЛ Каплиенко провел 16 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи. "Тамбов" после 19 туров идёт на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, что до "Тамбова" футболист успел поиграть в 6 клубах из 4-х стран - Украины ("Металлург" Запорожье, "Металлист", "Черноморец"), Турции ("Аланьяспор"), Беларуси ("Смолевичи") и Грузии ("Динамо" Тбилиси).

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В статье: Александр Каплиенко Тамбов
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Источник:
Матч ТВ

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Комментарии (7)
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krakow (Херсон)
25.12.2020 в 19:22
Развели аполитичного хохла на бабки. Катсапы в таких случаях, становятся на колени и просят на камеру у фюрыра. Перенимай опыт.
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0
0
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Микко82 (Херсон)
25.12.2020 в 18:32
Треба було йти в Ахмат).
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+3
0
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Kolibri (Киевоград)
25.12.2020 в 18:31
Тамбовский волк ему товарищ!
Ответить
+3
-2
Просто Квашин (Харьков)
25.12.2020 в 18:25
еще один ...."кармилец"...
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.12.2020 в 18:24
Аби не заборгованість цього козла, ніхто б про нього й не згадав.
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+3
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
25.12.2020 в 18:14
Ну що, синку, допомогли тобі твої москалі? мгагага
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+5
-1
kampodua (Київ)
25.12.2020 в 18:10
В Тамбові українців немає.
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+5
-1


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