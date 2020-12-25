Украинец Каплиенко покинет Тамбов из-за задолженностей по зарплате

Украинский защитник "Тамбова" Александр Каплиенко покидает клуб из-за задолженностей по зарплате.

24-летний украинец ранее уже подавал жалобу в палату по разрешениям споров РФС. Футболист расторгнет контракт с клубом.

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В текущем сезоне РПЛ Каплиенко провел 16 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи. "Тамбов" после 19 туров идёт на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, что до "Тамбова" футболист успел поиграть в 6 клубах из 4-х стран - Украины ("Металлург" Запорожье, "Металлист", "Черноморец"), Турции ("Аланьяспор"), Беларуси ("Смолевичи") и Грузии ("Динамо" Тбилиси).